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الجميّل: المعني بتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية حصراً

Lebanon 24
07-08-2022 | 04:19
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الجميّل: "الوطني الحر" يسعى لإفتعال سجالٍ بشأن الحكومة والتهديدات لا تنفع والرئيس المكلف هو المعني مع رئيس الجمهوريّة بتشكيل الحكومة
lebanon 24
07/08/2022 15:32:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: "الوطني الحر" عرقل ملف الكهرباء مراراً وتكراراً ويريدُ تشكيل الحكومة عن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف
lebanon 24
07/08/2022 15:32:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: لا يوجد احترام لموقع رئاسة الحكومة والرئيس ميقاتي ليس متجهاً للتصعيد ونحن مع الحوار مع رئيس الجمهورية من أجل الوصول إلى تشكيل للحكومة
lebanon 24
07/08/2022 15:32:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي: التسريب المتعمّد للتشكيلة الحكومية الى الاعلام، وما حصل بعد ذلك من دخول متعمد لحاشية رئيس الجمهورية على الخط وتعد على مقام رئاسة الحكومة وشخص الرئيس المكلف،باتت وقائعه معروفة، ولا يمكن لبيان" التيار" ان يغطّيها.
lebanon 24
07/08/2022 15:32:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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