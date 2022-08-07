الجميّل: الهجمة ضد رئيس الحكومة تأتي ضمن معركة افتراضية يشنها النائب جبران باسيل إذ يرون أن الفراغ الرئاسي قائم وبالتالي يريدون فتح جبهة تؤدي إلى الشلل

Lebanon 24