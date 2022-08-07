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الجميّل: الهجمة ضد رئيس الحكومة تأتي ضمن معركة افتراضية يشنها النائب جبران باسيل إذ يرون أن الفراغ الرئاسي قائم وبالتالي يريدون فتح جبهة تؤدي إلى الشلل

Lebanon 24
07-08-2022 | 04:20
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