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الجميّل: ليس صحيحاً الكلام الذي قيل عن أننا بادرنا الهجمة على "التيار الوطني الحر" بل ما حصل هو أن التطاول جاء منكم باتجاه ميقاتي

Lebanon 24
07-08-2022 | 04:22
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الجميّل: عندما يختلف التيار "الوطني الحر" مع جميع رؤساء الحكومات فإن ذلك يعني أن التيار يختلف مع الطائفة السنيّة والرئيس ميقاتي يمثل الطائفة
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07/08/2022 15:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
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