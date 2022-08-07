الجميّل: لا يوجد احترام لموقع رئاسة الحكومة والرئيس ميقاتي ليس متجهاً للتصعيد ونحن مع الحوار مع رئيس الجمهورية من أجل الوصول إلى تشكيل للحكومة

Lebanon 24