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الرئاسة الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي وخاصة واشنطن بالتدخل فورا لوقف العدوان الإسرائيلي قبل فوات الأوان (الجزيرة)

Lebanon 24
07-08-2022 | 04:59
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