المطران عودة: أملنا أن يضبط الجميع أعصابهم ويوقفوا حروب الحقد والتعطيل والإلغاء ويُحكّموا العقل والضّمير ويتصرّفوا بحكمة من أجل إنقاذ ما تبقّى من هذه الدولة ومن ماء الوجه

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