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المطران عودة: أملنا أن يضبط الجميع أعصابهم ويوقفوا حروب الحقد والتعطيل والإلغاء ويُحكّموا العقل والضّمير ويتصرّفوا بحكمة من أجل إنقاذ ما تبقّى من هذه الدولة ومن ماء الوجه

Lebanon 24
07-08-2022 | 05:00
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