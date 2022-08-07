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قتيل وجريحان نتيجة اصطدام سيارة بعمود إنارة على اوتوستراد المصيلح زفتا عند مفرق المروانية النبطية (التحكم المروري)

Lebanon 24
07-08-2022 | 05:06
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