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المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية: لا يمكن لإسرائيل أن تزعم الدفاع عن نفسها في هذا الصراع (الجزيرة)

Lebanon 24
07-08-2022 | 05:14
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