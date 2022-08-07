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الجامعة العربية تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
07-08-2022 | 10:00
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