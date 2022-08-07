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وزارة الصحة في غزة: 31 شهيدا بينهم 6 أطفال و4 سيدات و275 إصابة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي

Lebanon 24
07-08-2022 | 10:04
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