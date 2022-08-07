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السويد ترسل مدربين عسكريين إلى بريطانيا لتدريب الجيش الأوكراني (الشرق)

Lebanon 24
07-08-2022 | 10:30
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