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مروحيات إسرائيلية تقصف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وأنباء عن وقوع إصابات

Lebanon 24
07-08-2022 | 11:41
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