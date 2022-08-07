Advertisement

أخبار عاجلة

هدوء في غزة بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ

Lebanon 24
07-08-2022 | 18:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دخول وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ
lebanon 24
08/08/2022 05:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ
lebanon 24
08/08/2022 05:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
دخول وقف إطلاق نار شامل ومتبادل في قطاع غزة برعاية مصرية حيز التنفيذ وإسرائيل تهدد بالرد على أي خرق لوقف إطلاق النار
lebanon 24
08/08/2022 05:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل على الرغم من بدء سريان الهدنة
lebanon 24
08/08/2022 05:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:06 | 2022-08-07
18:14 | 2022-08-07
18:13 | 2022-08-07
17:44 | 2022-08-07
17:43 | 2022-08-07
17:34 | 2022-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website