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أردوغان: لم ولن نسمح بأي إجراء أو أنشطة خاصة بالتنقيب عن الغاز في مناطق نفوذنا البحرية في شرق المتوسط
Lebanon 24
08-08-2022
|
07:58
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