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مكتب الإعلام الحكومي في غزة: عملية إعادة الإعمار تواجه مشكلة في التمويل ولا يوجد ممولون سوى قطر ومصر

Lebanon 24
08-08-2022 | 08:15
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