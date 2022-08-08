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بلينكن: نشيد بالأدوار المهمة لقطر والمبعوث الخاص للأمم المتحدة والأردن والسلطة الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة

Lebanon 24
08-08-2022 | 08:24
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