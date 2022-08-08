Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن: القرار الصيني بوقف التعاون مع الولايات المتحدة في قضية التغير المناخي يمثل عقابا للعالم بأسره

Lebanon 24
08-08-2022 | 08:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين تعلق التعاون مع الولايات المتحدة... اليكم التفاصيل
lebanon 24
08/08/2022 16:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية نتيجة هذه الزيارة وستكون إجراءات ردنا عليها حازمة
lebanon 24
08/08/2022 16:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: الولايات المتحدة باتت أكبر تهديد للسلام في العالم (العربية)
lebanon 24
08/08/2022 16:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الصيني في مجلس الأمن: زيارة بيلوسي لتايوان ستؤدي إلى تقويض العلاقة بين الولايات المتحدة والصين
lebanon 24
08/08/2022 16:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:49 | 2022-08-08
09:30 | 2022-08-08
09:26 | 2022-08-08
09:18 | 2022-08-08
09:08 | 2022-08-08
08:43 | 2022-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website