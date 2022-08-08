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"الجزيرة" عن مسؤول أوروبي: بعد عام ونصف من المفاوضات بشأن الاتفاق النووي حان وقت القرارات النهائية

Lebanon 24
08-08-2022 | 10:00
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