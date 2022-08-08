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"الشرق" عن وسائل إعلام إيرانية: وفد التفاوض الإيراني يعود إلى طهران قادما من فيينا بعد مفاوضات غير مباشرة مع أميركا استمرت عدة أيام

Lebanon 24
08-08-2022 | 10:12
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