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البيت الأبيض: ندعو إلى إجراء تحقيق معمق في التقارير التي تتحدث عن مقتل مدنيين في غزة

Lebanon 24
08-08-2022 | 10:37
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