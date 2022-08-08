رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: باسيل هو القوة الأكبر الرديفة لرئيس الجمهورية وهو يُمسك بوزارات أساسية منها وزارة الطاقة ومن يُمسك بهذه الوزارة يُمسك بملف الغاز والطاقة

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