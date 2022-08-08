جنبلاط: لا أوافق على كلمة حياد واخترعنا النأي بالنفس عندما طلبنا من حزب الله عدم التدخل بسوريا فتدخل وفشلنا لكن أن نكون على حياد والعدو الإسرائيلي على الأبواب فهذه هرطقة سياسية

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