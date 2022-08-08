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جنبلاط: لا أوافق على كلمة حياد واخترعنا النأي بالنفس عندما طلبنا من حزب الله عدم التدخل بسوريا فتدخل وفشلنا لكن أن نكون على حياد والعدو الإسرائيلي على الأبواب فهذه هرطقة سياسية

Lebanon 24
08-08-2022 | 15:15
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