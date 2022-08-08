Advertisement

أخبار عاجلة

جنبلاط: لا بد من الحوار مع حزب الله وغيره أما أن يقف أحدهم في الداخل ويتفلسف بالقرارات الدولية فنسأله أين القرار 424 وفلسطين؟ لقد ذهبت فلسطين

Lebanon 24
08-08-2022 | 15:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط: "حزب الله" مكوّن أساسيّ في البلد والحوار معه ضروري
lebanon 24
09/08/2022 02:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: يريدون توريطنا مع إيران وروسيا وغيرها ونرفض تطبيق القرار 1559 قسرًا
lebanon 24
09/08/2022 02:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بسام المولوي: الفائزون بدائرة الشوف - عاليه: مارك ضو أكرم شهيب نزيه متى راجي السعد تيمور جنبلاط جورج عدوان مروان حماده نجاة عون صليبا سيزار أبي خليل بلال عبدالله حليمة القعقور غسان عطالله فريد البستاني
lebanon 24
09/08/2022 02:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: طلبت لقاء ممثّلين عن حزب الله وسألتقي بهم هذا الأسبوع من أجل التباحث بقضايا لا علاقة لها بالقضايا الشائكة الكبرى بل لتذليل بعض العقبات حول موضوع الكهرباء والشركة السيادية للنفط
lebanon 24
09/08/2022 02:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:17 | 2022-08-08
18:00 | 2022-08-08
17:35 | 2022-08-08
17:26 | 2022-08-08
17:21 | 2022-08-08
17:20 | 2022-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website