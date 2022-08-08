جنبلاط: لا بد من الحوار مع حزب الله وغيره أما أن يقف أحدهم في الداخل ويتفلسف بالقرارات الدولية فنسأله أين القرار 424 وفلسطين؟ لقد ذهبت فلسطين

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