جنبلاط عن تحقيقات انفجار المرفأ: تعطّل التحقيق لأسباب سياسية وكنت أول المطالبين بالتحقيق الدولي لكن هذا الأمر رُفض حينها ولم أفقد الأمل بالوصول إلى الحقيقة ولن أفقده

Lebanon 24