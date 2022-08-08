جنبلاط: نعيش في قسم من العالم العربي حيث تغيب المساءلة والقانون وتركيبتنا السياسية المرتبطة بالمحيط تعطّل الوصول إلى الحقيق لكن لا بد أن نصل يوماً ما

Lebanon 24