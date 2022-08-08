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جنبلاط: إذا توحّدت الأغلبية الجديدة مع التغييريين نستطيع وضع برنامج اقتصادي اجتماعي بالحد الأدنى أما إذا كل غنّى على ليلاه واعتبر نفسه وصياً على الجمهورية والرئاسة فعلى الدنيا السلام وعندها سينتصر محور الممانعة

Lebanon 24
08-08-2022 | 15:27
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