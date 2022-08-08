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رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عن تقديره لوساطة القاهرة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
08-08-2022 | 16:16
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