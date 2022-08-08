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الرئيس المصري: القاهرة قامت بجهود حثيثة لاحتواء الموقف الميداني والحيلولة دون امتداد نطاق المواجهات

Lebanon 24
08-08-2022 | 16:18
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