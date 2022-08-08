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بيان المجموعة العربية في الأمم المتحدة: نثمن دور مصر و قطر والولايات المتحدة في التوصل إلى الهدنة وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة
Lebanon 24
08-08-2022
|
17:18
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