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بيان المجموعة العربية في الأمم المتحدة: وجود دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لحل الصراع

Lebanon 24
08-08-2022 | 17:19
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