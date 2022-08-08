29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
34
o
بعلبك
17
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
زعيم الأقلية بمجلس النواب الاميركي ماك كارثي: عند عودة الجمهوريين لرئاسة المجلس سنقوم بالرقابة
Lebanon 24
08-08-2022
|
19:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة التركية: أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
الرئاسة التركية: أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي (سكاي نيوز عربية)
09/08/2022 12:23:47
09/08/2022 12:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: جاهزون لإلغاء الطائفية بالكامل ولكن نفهم أنها ليس وقتها حالياً وماذا يمنع أن يكون هناك مرشحين آخرين لرئاسة مجلس النواب ومن يفكر أن يقايضنا بين رئاسة المجلس ونائب الرئيس "غلطان ومسترخصنا"
Lebanon 24
باسيل: جاهزون لإلغاء الطائفية بالكامل ولكن نفهم أنها ليس وقتها حالياً وماذا يمنع أن يكون هناك مرشحين آخرين لرئاسة مجلس النواب ومن يفكر أن يقايضنا بين رئاسة المجلس ونائب الرئيس "غلطان ومسترخصنا"
09/08/2022 12:23:47
09/08/2022 12:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
النواب التغييريون يتسببون بصدمة: المجلس النيابي ليس ساحة اعتصام
Lebanon 24
النواب التغييريون يتسببون بصدمة: المجلس النيابي ليس ساحة اعتصام
09/08/2022 12:23:47
09/08/2022 12:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون ابلغ المنسقة الخاصة للامم المتحدة جوانا رونيسكا التزام لبنان بالقرار 1701 وعودة الوسيط الاميركي السفير آموس هوكشتاين الى لبنان نهاية الاسبوع الجاري للبحث في آخر التطورات المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود
Lebanon 24
الرئيس عون ابلغ المنسقة الخاصة للامم المتحدة جوانا رونيسكا التزام لبنان بالقرار 1701 وعودة الوسيط الاميركي السفير آموس هوكشتاين الى لبنان نهاية الاسبوع الجاري للبحث في آخر التطورات المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود
09/08/2022 12:23:47
09/08/2022 12:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الخلخال في قدمه.. لؤي علامة بـ"توب مخرمة" على الصدر (صور)
Lebanon 24
بعد الخلخال في قدمه.. لؤي علامة بـ"توب مخرمة" على الصدر (صور)
10:40 | 2022-08-08
08/08/2022 10:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن الرواتب.. هكذا ستُصبح وإليكم سعر الدولار الجديد في الموازنة
Lebanon 24
معلومة عن الرواتب.. هكذا ستُصبح وإليكم سعر الدولار الجديد في الموازنة
12:03 | 2022-08-08
08/08/2022 12:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مصاهرة بين الضاهر وجنبلاط
Lebanon 24
مصاهرة بين الضاهر وجنبلاط
01:45 | 2022-08-09
09/08/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية اغتيال في صيدا.. ماذا جرى مساء اليوم؟
Lebanon 24
عملية اغتيال في صيدا.. ماذا جرى مساء اليوم؟
15:00 | 2022-08-08
08/08/2022 03:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور أسعار جديدة لبطاقات التشريج اليوم.. إليكم الأرقام
Lebanon 24
صدور أسعار جديدة لبطاقات التشريج اليوم.. إليكم الأرقام
11:55 | 2022-08-08
08/08/2022 11:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:19 | 2022-08-09
توتر في شوارع نابلس عقب اغتيال الجيش الإسرائيلي قائد كتائب شهداء الأقصى في المنطقة مع 2 من مرافقيه (الجزيرة)
05:12 | 2022-08-09
وسائل إعلام إسرائيلية: معلومات استخبارية وصلت ليلا عن موقع تحصن النابلسي وتم التخطيط للعملية بسرعة كبيرة
04:49 | 2022-08-09
المتحدث باسم فتح: ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي سيؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار محليا وإقليميا (الجزيرة)
04:47 | 2022-08-09
المتحدث باسم فتح: هجوم الاحتلال على نابلس يهدف لتبرير إجراءاته المستمرة ضد الشعب الفلسطيني (الجزيرة)
04:39 | 2022-08-09
النائب علي حسن خليل في ذكرى عاشوراء: نجدد تمسكنا بخيار المقاومة دفاعا عن لبنان ونفطه وغازه ونجدد التأكيد على حقنا ونصرّ على الحصول على كامل ثروتنا
04:35 | 2022-08-09
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن العثور على أسلحة وقنابل يدوية وذخيرة وتمت مصادرة سيارة مسروقة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية (الجزيرة)
فيديو
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
05:00 | 2022-08-07
09/08/2022 12:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
08:00 | 2022-08-06
09/08/2022 12:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
05:00 | 2022-08-06
09/08/2022 12:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact