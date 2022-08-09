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نصرالله: نحنُ نتطلع إلى لبنان السيد الحر العزيز والآمن والقادر على استخراج ثرواته الطبيعية

Lebanon 24
09-08-2022 | 04:02
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نصرالله: لا نريد الحـرب لكن لا نخشاها واذا حصلت نحن رجالها وأبطالها وسنمنع اخراج النفط والغاز المنهوب الاسرائيلي ما لم يُسمح للبنان باستخراج نفطه وغازه
lebanon 24
09/08/2022 20:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: لبنان متمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط والغاز
lebanon 24
09/08/2022 20:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: لبنان بلد محب للسلام وهو متمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط والغاز
lebanon 24
09/08/2022 20:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: نحن في هذه المعركة جادّون إلى أبعد درجات الجدّية وأقول للإسرائيليين إن لبنان وشعبه لا يمكن بعد اليوم أن يتسامح بنهب ثرواته
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09/08/2022 20:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
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