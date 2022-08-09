نصرالله عن ملف الحدود البحرية: موقفنا معروف وفي الأيام المقبلة ننتظر الأجوبة التي ستأتي على مطالب لبنان وأقول لكل اللبنانيين إنه يجب أن نكون على جهوزية لكل الاحتمالات

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