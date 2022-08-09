النائب علي حسن خليل في ذكرى عاشوراء: نجدد تمسكنا بخيار المقاومة دفاعا عن لبنان ونفطه وغازه ونجدد التأكيد على حقنا ونصرّ على الحصول على كامل ثروتنا

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