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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: اعتقال 5 أفراد قرب السياج الحدودي مع الأردن وإحباط محاولة تهريب سلاح في البقاع

Lebanon 24
09-08-2022 | 05:27
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