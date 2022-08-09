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مواجهات بين الشّبان الفلسطينيّين وقوّات الاحتلال في البيرة وعند مدخل بيت لحم وفي الخليل (الميادين)

Lebanon 24
09-08-2022 | 09:10
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