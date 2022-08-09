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الرئيس الأميركي جو بايدن: أميركا كانت دائما تؤمن بالإمكانيات التي تدفع بها إلى الأمام

Lebanon 24
09-08-2022 | 10:50
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