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سلطات شبه جزيرة القرم: مقتل شخص جراء الانفجارات التي وقعت اليوم في نوفوفيودوروفكا (الجزيرة)

Lebanon 24
09-08-2022 | 11:25
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