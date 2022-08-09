Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الأميركي يوقع على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (الجزيرة)

Lebanon 24
09-08-2022 | 14:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأميركي: بعد قليل سأصدق على انضمام فنلندا والسويد لأقوى حلف في العالم (الجزيرة)
lebanon 24
10/08/2022 06:11:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان يُهدد: سنعرقل انضمام السويد وفنلندا لحلف الأطلسي إذا..
lebanon 24
10/08/2022 06:11:59 Lebanon 24 Lebanon 24
حلف شمال الأطلسي يطلق رسميًا آلية انضمام السويد وفنلندا إليه
lebanon 24
10/08/2022 06:11:59 Lebanon 24 Lebanon 24
كيربي: لا نزال متفائلين بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
lebanon 24
10/08/2022 06:11:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:29 | 2022-08-09
18:25 | 2022-08-09
18:00 | 2022-08-09
17:36 | 2022-08-09
17:35 | 2022-08-09
17:02 | 2022-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website