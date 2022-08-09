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العفو الدولية: إسرائيل شنت 4 هجمات عدوانية مدمرة على قطاع غزة منذ عام 2008 وحصارها متواصل وغير قانوني
Lebanon 24
09-08-2022
|
16:30
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