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العفو الدولية: إسرائيل شنت 4 هجمات عدوانية مدمرة على قطاع غزة منذ عام 2008 وحصارها متواصل وغير قانوني

Lebanon 24
09-08-2022 | 16:30
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