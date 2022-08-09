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أنور أبو طه القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية: نقل الأسير خليل عواودة للمستشفى وسيسمح لعائلته بزيارته كمقدمة لإنهاء معاناته
Lebanon 24
09-08-2022
|
16:42
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