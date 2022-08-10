Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الروسية: الأمم المتحدة تتصرف بشكل غير مسؤول بعرقلتها مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زابوروجيه

Lebanon 24
10-08-2022 | 02:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب فرنسا في مجلس الأمن: عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتزايد بشكل خطير ومقلق (الجزيرة)
lebanon 24
10/08/2022 11:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سياسي وغير بناء"
lebanon 24
10/08/2022 11:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية ترحب بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران
lebanon 24
10/08/2022 11:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: حان الوقت لأن يدعم المجتمع الدولي نزاهة الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحترافها والتصرف ضد إيران بكل الوسائل
lebanon 24
10/08/2022 11:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:12 | 2022-08-10
03:39 | 2022-08-10
03:37 | 2022-08-10
03:35 | 2022-08-10
03:06 | 2022-08-10
02:25 | 2022-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website