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وزير الطاقة وليد فياض: هدفنا زيادة كمية الفيول لمعامل الكهرباء وحددنا عدة مصادر ودولة العراق هي اولى هذه المصادر (LBCI)

Lebanon 24
10-08-2022 | 03:37
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