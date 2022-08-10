رئيسة نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية للـ"أم تي في": هناك مشكلة في استيراد مستلزمات غسيل الكلى والتحويلات لا تتم ونتمنّى على وزارة الصحة ومصرف لبنان إيجاد الحلّ

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