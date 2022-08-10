لجنة المال أقرّت التعديلات على القانون المتعلق باتفاقية قرض الـ150 مليون دولار مع البنك الدولي للقمح باستثناء مادتين امهلت وزارة الاقتصاد الى يوم غد لاقرارهما في جلسة الغدّ

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