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رئيسة تايوان: جيشنا مصمم على الدفاع عن بلدنا وسيادتنا وأسلوب حياتنا الديمقراطي ويقفون على أهبة الاستعداد

Lebanon 24
10-08-2022 | 08:59
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