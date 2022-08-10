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وزارة الخارجية الصينية: إذا كانت واشنطن تريد الالتزام حقا بالقانون الدولي فعليها الرجوع إلى مبدأ الصين الواحدة

Lebanon 24
10-08-2022 | 10:08
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