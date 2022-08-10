Advertisement

أخبار عاجلة

"الجزيرة" نقلاً عن "أ ف ب": تدمير 6 آلاف هكتار من الغابات وإجلاء الآلاف جراء الحرائق المستعرة منذ الثلاثاء بمنطقة لاجيروند جنوب غرب فرنسا

Lebanon 24
10-08-2022 | 11:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص في جنوب فرنسا بسبب تمدد حرائق الغابات (العربية)
lebanon 24
10/08/2022 22:42:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إجلاء 5 آلاف شخص من جنوب غرب فرنسا بسبب حرائق الغابات (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
10/08/2022 22:42:47 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تطلب من إيطاليا والسويد المساعدة في إطفاء الحرائق في جنوب البلاد (العربية)
lebanon 24
10/08/2022 22:42:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إجلاء 8000 شخص من منطقة جيروند بجنوب فرنسا بسبب الحرائق (العربية)
lebanon 24
10/08/2022 22:42:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:15 | 2022-08-10
15:13 | 2022-08-10
15:11 | 2022-08-10
15:10 | 2022-08-10
15:09 | 2022-08-10
15:06 | 2022-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website