"الجزيرة" نقلاً عن "أ ف ب": تدمير 6 آلاف هكتار من الغابات وإجلاء الآلاف جراء الحرائق المستعرة منذ الثلاثاء بمنطقة لاجيروند جنوب غرب فرنسا

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