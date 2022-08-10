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وزارة خارجية إستونيا تعلن تقديم احتجاج رسمي لروسيا بشأن "انتهاك غير مقبول" لأجواء إستونيا من قبل مروحية روسية في 9 آب (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
10-08-2022
|
12:53
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