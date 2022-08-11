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وزير الطاقة التركي: سنبدأ باستخدام الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود في آذار 2023

Lebanon 24
11-08-2022 | 03:48
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